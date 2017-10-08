54-летний добрушанин сумел обмануть более 60 владельцев поддержаных авто

Десятки владельцев подержанных машин из разных городов попали в мошенническую сеть.

Отечественный рынок подержанных автомобилей, которые в наше время не особо в тренде, оказался довольно уязвимым. Предприимчивый взгляд на «железо», замешанный на тонком психологическом расчете... И вот — криминальный итог: более 60 пострадавших автовладельцев по всей стране и почти 300 тысяч рублей причиненного им ущерба. Ровно так закончился «деловой проект» 54-летнего добрушанина Виктора, который обвиняется в мошенничестве.

Сюжетная линия истории, очень похожая на аферу в стиле финансовых пирамид, завязалась по осени 2015 года. Правда, была у нее предыстория. Так сказать, первая часть нынешних 35 томов уголовного дела, расследованного Гомельским областным управлением Следственного комитета. Еще до автомобильной торговли Виктор абсолютно законно занимался пассажирскими перевозками. Оформив предпринимательство, несколько лет обслуживал маршруты. Для этого, к слову, взял кредит с целью купить технику. Видимо, кредиты и вынудили податься с просьбами к знакомым по бизнесу. По материалам расследования, обвиняемый стал брать крупные суммы денег якобы под развитие собственного дела, а в реальности гасил долги перед банками. Заемщикам обещал все вернуть в ближайшее время. Однако с товарищами не рассчитался и тогда, когда закрыл бизнес и распродал машины. Обманутые пытались обращаться в правоохранительные органы. Да только Виктор, судя по всему, умел обходить острые углы. Одних убеждал еще немного подождать, другим возвращал какие-то крохи, на время успокаивая. В общем, тогда не получила хода долговая линия, хотя сумма взятого взаймы образовалась немаленькая — около 83 тысяч рублей.

Что из этого вышло? Вышла новая история. Более масштабная и резонансная. Ибо добрушанин, уже не имея статуса предпринимателя, подался искать счастья на рынок подержанных автомобилей. Спрашиваю у старшего следователя областного управления СК Дениса Коцура, который руководил спецгруппой по расследованию механизма автопирамиды:

— Почему именно подержанных? Деньги-то небольшие.

— Риска меньше. Кстати, я уточнил бы: сильно подержанных, которые длительное время не продавались, и хозяин был рад всякому покупателю. Обвиняемый в соцсетях находил такие машины, по цене в основном не превышающие 2 тысяч долларов, и вызывался их купить. Но сразу говорил: денег сейчас нет, однако согласен нотариально оформить сделку. Причем по договору займа проходил не автомобиль, а сумма, равноценная его стоимости, якобы взятая в долг, которую он обязуется вернуть в течение 3–4 месяцев. Все это людей и подкупало.

— И ни малейшего подозрения?

— Все в один голос говорили: человек в возрасте, приятный, коммуникабельный, производил хорошее впечатление. В общем, никого ничто не смущало. Беспокойство начиналось, когда срок проходил, а деньги не возвращались. Тем, кто был особенно настойчив, обвиняемый перечислял какие-то небольшие суммы. Но практически ни с кем полностью так и не рассчитался.

Собеседник пересматривает материалы дела. Вот 3 ноября 2015 года добрушанин по интернет-объявлению приехал в Ивье Гродненской области, чтобы купить автомобиль «Форд Скорпио» за 1200 долларов. Аванс не давал. Взял машину по договору займа в рассрочку на 3 месяца. Все, что увидел в итоге хозяин, — 400 долларов, переведенных в несколько этапов, после чего покупатель перестал отвечать на звонки.

Или другая дата — 27 сентября 2016 года, когда в руки обвиняемого попала иномарка «Опель Астра», продаваемая владельцем из Марьиной Горки Минской области за 1 тысячу долларов. Снова взял, видимо, обаянием — без предоплаты и по договору займа. В череде простеньких машинок была одна дорогая. В Минске уговорил хозяина «Вольво s80», предлагавшего автомобиль за 7 тысяч долларов, купить у него в рассрочку на 7 месяцев. Обратно владелец с «боем» получил около 3 тысяч.

Что говорил Виктор продавцам машин? Да что кризис. Не берут нынче их старые авто. Собственно, тогда люди и узнавали, что он был не обычным покупателем, а перекупщиком. Многие во время следствия категорически заявляли:

— Если бы знали, что он перепродает, не стали бы с ним иметь дела.

Но это уже потом. А тогда кто-то, устав названивать и выслушивать «сказки Венского леса», просто отправлял нотариально заверенные договоры займа в службу принудительного наказания Добрушского района. Но что возьмешь с неработающего человека?

Однако с машинами, приобретенными в большинстве случаев задаром, было не все так плохо. Судя по материалам расследования, добрушанин перепродавал их скупщикам на рынках Минска. Оттуда они расходились на вполне законных основаниях новым владельцам, которые, не ведая истинной биографии своих приобретений, спали спокойным сном. Причем некоторые брали кредиты, чтобы обзавестись такой вот «рабочей лошадкой».

Волнения пошли кругами около года назад, когда число обманутых автовладельцев перевалило за 60. Едва ли не во всех областях страны побывал предприимчивый скупщик, сумев оставить в полном недоумении и возмущении своих недавних клиентов. Одна из потерпевших создала страницу в соцсетях, призвав объединиться против недобросовестного покупателя. Первые уголовные дела возбудили в Слуцке и Гомеле. После этого за дело взялось Гомельское областное управление Следственного комитета. Поначалу материалы ограничивались считанными фактами. Однако когда следователи подняли договоры займа, приходившие на имя Виктора в добрушскую службу принудительного наказания, картина стала не просто реалистичной, но и беспрецедентно масштабной. Кроме того, удалось отыскать более 50 автомобилей, которых лишились владельцы с легкой руки обвиняемого. К примеру, одна из таких иномарок благодаря свидетельским показаниям отыскалась в Гомеле. Виктор пригнал ее горожанину в качестве возврата былого долга в 500 долларов. Правда, вручил авто с условием: если он не сможет в ближайшее время принести живые деньги, то машину можно продать, а разницу вернуть ему. Сейчас этот автомобиль, как и остальные найденные в разных уголках страны, ждет судебного решения. Добрушанина задержали по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Защитная реакция

УСК по Гомельской области планирует создать электронный ресурс, где пострадавшие от мошеннических действий смогут оставлять свои комментарии, истории, координаты. Толчком к задумке подобного проекта стал тот факт, что в этом году на Гомельщине количество мошенничеств выросло почти в два раза. Причем стало больше не самих злоумышленников, а именно эпизодов, которые им инкриминируются. Следователи не останавливаются на одном факте, а разворачивают всю цепочку преступных действий, устанавливают всех потерпевших. В областном УСК уверены, что смогут еще быстрее реагировать на каждый факт, тщательнее работать с потерпевшими и привлекать к расследованию общественность, в том числе с помощью электронного ресурса, на котором люди активно обменивались бы информацией: от чьих действий и каким образом они пострадали.