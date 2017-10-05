Три жительницы Добруша, убившие 8 марта женщину, приговорены к 14 годам каждая

Судебной коллегией по уголовным делам Гомельского областного суда постановлен приговор в отношении трех жительниц Добруша (в возрасте 40, 20 и 19 лет), признанных виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью, группой лиц.

Как сообщает пресс-служба Гомельского областного суда, каждой из них назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Также обвиняемым суд назначил принудительное лечение от алкоголизма в местах отбытия наказания.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован или опротестован.

Как ранее сообщал БелаПАН, убийство произошло 8 марта, в Международный женский день. В гости к 58-летней жительнице Добруша пришла отмечать праздник ее 40-летняя знакомая. Во время застолья возник конфликт. Обиженная 40-летняя женщина ушла домой, и там продолжила праздновать с 20-летней дочерью и ее 19-летней подругой.

Вспомнив конфликт и обиды, они решили «поговорить» с 58-летней женщиной, вызвали ее на улицу и начали бить. Избивали ногами, ударили палкой. Оставили жертву во дворе. Она умерла от телесных повреждений.