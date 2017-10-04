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Под Добрушем двое молодых парней спасли грибника из болота

  • 04 октября 2017, 17:40
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Студент и водитель стали героями, вытянув из болота незадачливого грибника.

Мужчина решил вечером после работы выйти на «тихую охоту», но заблудился. Заметив вдалеке огни города, он пошел к ним и попал прямо в трясину.

Молодые парни услышали крики о помощи. Решив, что на человека напал дикий зверь, они сообщили об этом начальнику спасательной станции.

Безлунной ночью в богатом старыми руслами и ручьями урочище Раховня начались поиски пострадавшего. Пока спасатели искали в одном направлении, Артур Здунюк и Кирилл Недодиров решили проверить места по течению выше, сообщает районка «Добрушскі край».


Парни нашли грибника в камышах в двадцати метрах от водной кромки. Пострадавшего усадили в лодку и доставили на спасательную станцию.


gomel.today

Люди в материале: Артур Здунюк (1), Кирилл Недодиров (1)

Места: Добруш (320)

Метки: Происшествия (10917), Область (4578)

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