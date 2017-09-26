Фотофакт: в Добруше сгорел дом вместе с хозяином
- 26 сентября 2017, 10:56
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Места: Добруш (318)
Метки: Происшествия (10880), Область (4549)
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