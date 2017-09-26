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Фотофакт: в Добруше сгорел дом вместе с хозяином

  • 26 сентября 2017, 10:56
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В половину десятого вечера 25 сентября спасатели выехали на сообщение о пожаре по улице Володарского.

Густой дым шел из кирпичного дома. При проведении разведки спасатели обнаружили труп 54-летнего безработного хозяина дома, проживавшего в одиночку, сообщает Гомельское ОУМЧС.


Пожар повредил имущество в доме, постельные принадлежности, стены. Вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.



gomel.today

Места: Добруш (318)

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