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Фоторепортаж: в Добруше прошла выставка охотничьих собак

  • 20 сентября 2017, 11:18
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— Межрайонную выставку охотничьих собак проводим в райцентре во второй раз, — отмечает устроитель мероприятия Сергей Кирейцев, руководитель районного общества охотников и рыболовов. — Первый блин не комом. Наоборот, по количеству участников даже превзошли региональный смотр. Поэтому решили повторить.



Ольга Савицкая, vdobrushe.by

Места: Добруш (317)

Метки: Общество (27467)

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