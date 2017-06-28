В духе вестерна: в Добрушском районе ловили вооруженных россиян-конокрадов, одного вытащили из трясины, второй, возможно, утонул

Подробности задержания сообщили в пресс-службе УВД облисполкома. Подзаработать на продаже казенного добра решили двое россиян — жители приграничного Злынковского района. Под покровом ночи подобрались к сараю молочно-товарной фермы ОАО «Завидовское», расположенной в деревне Ленино. Сорвав навесной замок, проникли внутрь. Поймали лошадь, спутали и привязали к столбу.
Одного рысака показалось мало, решили прихватить еще и жеребенка. Криминальные планы нарушил сторож, который в этот момент вошел в сарай. Заметив незнакомцев, окликнул. В ответ услышал: «Стой, стрелять будем!».
Злоумышленники, думая, что испугали охранника, сами бросились наутек. Однако тот не растерялся и начал преследовать лазутчиков. На ходу успел позвонить начальнику охраны хозяйства, в милицию и пограничникам, чтобы сообщить о нелегальном проникновении.
Скрываясь от погони, конокрады бросились в сторону границы, забежали в болото, где один из мужчин увяз в трясине. К этому моменту подоспели пограничники и сторож фермы, которые зашли с разных сторон. Задержанным оказался безработный житель поселка Вышков Брянской области.
В отношении 27-летнего россиянина возбуждено уголовное дело за попытку кражи. Судьба второго подельника неизвестна, возможно, ему удалось скрыться или же утонул в болоте.
Как отметили в пресс-службе УВД облисполкома, территория фермы, куда проникли конокрады, огорожена, оборудована видеонаблюдением и сигнализацией. К слову, стоимость лошади, которую пытались увести ночные гости, 996 рублей, жеребенка — 1080 рублей.
— Сохранить казенных скакунов и задержать злоумышленника помогли грамотные действия 45-летнего сторожа фермы, — подчеркнул официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов. — В ходе милицейских рейдов по объектам АПК работник неоднократно проходил инструктаж на случай попытки кражи вверенного под охрану имущества.
Самое обсуждаемое
«Потом они влепят дом напротив дворца». Гомельчане воюют за исторический центр
Боец «Беркута», разгонявший Майдан, устроился в минский ОМОН и засветился в суде
Белстат: Средняя зарплата в Гомельской области в мае составила 712,1 рубля
Эксперт: «Остановить белорусизацию уже будет сложно»
Афиша праздничных мероприятий ко Дню Независимости Беларуси
Власти хотят сдать в коммерческую аренду рыболовные угодья на Соже
Принц Саудовской Аравии пообещал разбить Россию в Сирии за три дня