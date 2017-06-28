В духе вестерна: в Добрушском районе ловили вооруженных россиян-конокрадов, одного вытащили из трясины, второй, возможно, утонул

Подробности задержания сообщили в пресс-службе УВД облисполкома. Подзаработать на продаже казенного добра решили двое россиян — жители приграничного Злынковского района. Под покровом ночи подобрались к сараю молочно-товарной фермы ОАО «Завидовское», расположенной в деревне Ленино. Сорвав навесной замок, проникли внутрь. Поймали лошадь, спутали и привязали к столбу.

Одного рысака показалось мало, решили прихватить еще и жеребенка. Криминальные планы нарушил сторож, который в этот момент вошел в сарай. Заметив незнакомцев, окликнул. В ответ услышал: «Стой, стрелять будем!».

Злоумышленники, думая, что испугали охранника, сами бросились наутек. Однако тот не растерялся и начал преследовать лазутчиков. На ходу успел позвонить начальнику охраны хозяйства, в милицию и пограничникам, чтобы сообщить о нелегальном проникновении.

Скрываясь от погони, конокрады бросились в сторону границы, забежали в болото, где один из мужчин увяз в трясине. К этому моменту подоспели пограничники и сторож фермы, которые зашли с разных сторон. Задержанным оказался безработный житель поселка Вышков Брянской области.

В отношении 27-летнего россиянина возбуждено уголовное дело за попытку кражи. Судьба второго подельника неизвестна, возможно, ему удалось скрыться или же утонул в болоте.

Как отметили в пресс-службе УВД облисполкома, территория фермы, куда проникли конокрады, огорожена, оборудована видеонаблюдением и сигнализацией. К слову, стоимость лошади, которую пытались увести ночные гости, 996 рублей, жеребенка — 1080 рублей.

— Сохранить казенных скакунов и задержать злоумышленника помогли грамотные действия 45-летнего сторожа фермы, — подчеркнул официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов. — В ходе милицейских рейдов по объектам АПК работник неоднократно проходил инструктаж на случай попытки кражи вверенного под охрану имущества.