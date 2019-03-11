В Добруше прорвало ограждение котлована строящейся ГЭС — фото, видео
- 11 марта 2019, 09:40
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Места: Добруш (435)
Метки: Происшествия (14088), Область (6594)
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