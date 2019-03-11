В Добруше прорвало ограждение рабочего котлована строящегося ГЭС. Неделю назад подобный сценарий спасатели отрабатывали на учениях.

— Прорыв удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, — рассказал «ДК» начальник райотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Малиновский.









— Оценку действиям служб уже завтра даст комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, коммунальщики, дорожники, мелиораторы в считанные часы ликвидировали прорыв. Владимир Малиновский отметил, что все службы сработали на достойном уровне, в кратчайшие сроки предоставили технику и приступили к работе.













— Неудобство при проведении работ заключалось в том, ЧС произошла в месте крупной транспортной артерии, связывающей районы города. Чтобы техника могла работать, приходилось останавливать потоки машин.

Для ликвидации аварии понадобилось 6 единиц техники, — 3 самосвала и 3 погрузчика. Они перевезли на место происшествия около 500 тонн грунта и бута. В настоящее время ведутся работы по его уплотнению.