В Добруше прорвало ограждение котлована строящейся ГЭС — фото, видео

  • 11 марта 2019, 09:40
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В Добруше прорвало ограждение рабочего котлована строящегося ГЭС. Неделю назад подобный сценарий спасатели отрабатывали на учениях.

— Прорыв удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, — рассказал «ДК» начальник райотдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Малиновский.



— Оценку действиям служб уже завтра даст комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели, коммунальщики, дорожники, мелиораторы в считанные часы ликвидировали прорыв. Владимир Малиновский отметил, что все службы сработали на достойном уровне, в кратчайшие сроки предоставили технику и приступили к работе.




 Неудобство при проведении работ заключалось в том, ЧС произошла в месте крупной транспортной артерии, связывающей районы города. Чтобы техника могла работать, приходилось останавливать потоки машин.

Для ликвидации аварии понадобилось 6 единиц техники, — 3 самосвала и 3 погрузчика. Они перевезли на место происшествия около 500 тонн грунта и бута. В настоящее время ведутся работы по его уплотнению.

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Добрушскi край
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Места: Добруш (435)

Метки: Происшествия (14088), Область (6594)

Комментарии правила
  • Вячеслав Королько 11-03-2019 12:25
    Изнасиловали реку Ипуть во всех смыслах. Пока ремонтировали 2 моста пересыпали, теперь там по колено воды, теперь это чудо энергетики, хорошо что еще новая фабрика не заработала, но думаю что это не надолго, скоро Ипуть превратиться в речку-вонючку.




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