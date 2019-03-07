В Добруше местные жители возмутились закрытием магазина. Получилась уличная акция — фото, видео

Фирменные магазины «Дары от Зари» популярны, в том числе, и в Гомеле. Но в Добруше торговый объект оказался убыточным, что привело к решению о его закрытии. Это крайне не понравилось местным жителям, в первую очередь — пожилого возраста.

Как видно из фото и видео, опубликованных порталом «Добрушский край» около двух десятков жителей города собрались около злополучного магазина и выразили свое возмущение. Сообщается, что с людьми встретились представители агрокомбината «Заря» — владельца объекта. Они, в частности, пояснили, что работа магазина стала убыточной из-за снижения спроса, а также из-за логистических проблем: доставлять продукцию с предприятия в Добруш оказалось слишком далеко.

В то же время, зампредседатель райисполкома Геннадий Мальцев в комментарии «Добрушскому краю» отметил, что документов на закрытие фирменного магазина «Дары от «Зари» к нам не поступало и своего согласия на прекращение его работы райисполком не давал.