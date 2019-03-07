В Добрушском районе по протесту прокурора ужесточили наказание дебоширу, который девять месяцев избивал жену

Приговором суда Добрушского района 34-летний местный житель признан виновным в том, что в состоянии алкогольного опьянения систематически в течение девяти месяцев избивал супругу.

При этом в сентябре прошлого года причинил ей менее тяжкое телесное повреждение, не опасное для жизни, но вызвавшее длительное расстройство здоровья на срок до четырех месяцев. По совокупности преступлений ему был назначен один год лишения свободы без штрафа с отсрочкой исполнения наказания сроком на один год.

Как сообщили в службе информации прокуратуры области, при изучении постановленного приговора прокурор пришел к выводу, что с учетом данных о личности обвиняемого, конкретных обстоятельств бытового насилия примененная мера уголовной ответственности, не связанная с фактической изоляцией от общества, чрезмерно мягкая. При назначении наказания суд не в полной мере учел, что мужчина нигде не работал, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, штраф за которое до сих пор не выплатил. Кроме того, преступления, связанные с посягательством на жизнь и здоровье близкого человека, обвиняемый совершил дома, где проживали трое малолетних детей. Противоправное поведение в состоянии алкогольного опьянения, по мнению прокурора, также свидетельствует об устойчивой асоциальной направленности его личности и злоупотреблении алкоголем.

По апелляционному протесту прокурора Добрушского района судебная коллегия по уголовным делам областного суда своим определением изменила приговор суда первой инстанции. Обвиняемому назначено два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа без штрафа. В остальной части приговор оставлен без изменений.