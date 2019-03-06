18 чиновников Добрушского райисполкома привлекли к ответственности за незаконное расходование средств

По результатам проверки деятельности Добрушского райисполкома Комитет государственного контроля привлек к административной и дисциплинарной ответственности 18 должностных лиц.
Как сообщает ведомство, в бюджет возвращено 480,6 тыс. рублей, сэкономлено 14,7 тыс. рублей государственных средств.
КГК выявил факты незаконного расходования средств бюджета района по причине несоблюдения их получателями законодательства.
К примеру, в 2016–2018 годах ряд предприятий и организаций Добрушского района не принимал мер по возмещению в бюджет платы за административные процедуры, а также затрат на строительство и проектирование объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры в общей сумме 40,9 тыс. рублей.
Отдельными бюджетными организациями района в нарушение требований закона были оплачены их расходы по предпринимательской деятельности в сумме 68,4 тыс. рублей за счет местного бюджета, а не внебюджетных источников.
Кинозрелищным предприятием района для получения субсидий из местного бюджета в фактическое количество показов фильмов были включены сеансы социальных роликов, не зарегистрированных в установленном порядке, не внесенных в Государственный регистр фильмов и, как следствие, запрещенных к показу в Беларуси. В результате из бюджета были незаконно получены субсидии в общей сумме 65,1 тыс. рублей.
Выявлены факты дополнительного расходования 39,1 тыс. рублей бюджетных средств при закупках отделом образования продуктов питания для подведомственных учреждений.
К примеру, в 2017 году отдел образования и частная структура договорились о поставках картофеля. Цена на поставляемый картофель была увеличена в три раза по сравнению с ценой, установленной по результатам процедуры закупки, при этом обосновывающие документы поставщик не представил, в результате отделом были дополнительно израсходованы средства бюджета в сумме 6 тыс. рублей.
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