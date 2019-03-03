«Я плохой парень, мне только одиночество светит». Что известно о подростке, погибшем после падения из окна многоэтажки в Добруше

Журналист CHP24.BY пообщался с родственниками и знакомыми погибшего мальчика.

Краткая биография погибшего парня

Парня звали Данила. Так как его отец погиб, а мать лишили родительских прав он воспитывался в приюте. А затем, когда ему было около 7 лет, его вместе с родным братом забрали в детский дом семейного типа (ДДСТ). ДДСТ — это форма профессиональной семейной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, временно устроенных в семьи. Приемные родители и родители-воспитатели получают заработную плату за труд по воспитанию детей, принятых в свои семьи. В семье было 10 детей: 6 мальчиков и 4 девочки. Большинство из которых — приемные. Воспитание, по рассказам детей, сначала было достаточно строгим по принципу: школа-дом, дом-школа. Однако позже детей начали пускать гулять, покупать телефоны и ноутбуки. Проживали в частном доме в районе «фарфорового завода» в Добруше, Гомельская область.

«Родители его очень любили, а он им отвечал тем же. Мы с ним ещё когда вместе жили(в одной семье), говорили на эту тему. Он говорил мне: «Сань, честно, я благодарен Маме Наташе что взяла меня», — пишет его сводная сестра.

«Были моменты когда кто-то косячил, а получали все. А так мы друг другу все рассказывали, ничего не скрывая. Потом постепенно начали поступать, разъезжаться» — рассказывает другая сестра.

В этом году парень обучался 9ом классе средней школы Добруша.

Почему так произошло? Что думают родственники и знакомые?

Его сводная сестра Ангелина (имя изменено) считает, что причиной такого поступка могла стать ссора с его девушкой.

— Месяц назад, ходил грустным, пришел и ничего не говорил. По записям в ВК видела,что вроде как с девушкой ссорились... ну и неделю назад последний раз когда приходил, спросил как я? Как детки? Взял пару сигарет и ушел, через пару дней узнала, что с ним случилось, — рассказывает Ангелина.

Примерно несколько месяцев Данила встречался с девушкой. Она из его же школы. Накануне происшествия у них возник какой-то конфликт.

— Не знаю из-за чего, знаю точно одно, что он ее сам бросил, но потом он просил извинения и хотел начать все сначала, — повествует Игорь, друг Данилы.

Вот такие сообщения Данила отправил 21 февраля своей девушке (орфография сохранена):

Таня (имя девушки изменено) ты веришь мне?

Я тебе обещаю что ты не скем разговаривать не будешь, не с психологами, ни с кем завтро, будет всё хорошо, я обещаю, это последнее что я зделаю, а завтро поймёшь почему последнее, будешь жить как и жела, всё хорошо.

Я не смогу больше смотреть тебе в глаза, и это правда что я буду там видеть? Только пару а не друзья, бля я такой дурак, раз касанул и всё я просто тряпка я такой дурак, пойду я куда небудь далеко, пока.

Другой друг Даника, считает, что он не всерьёз собирался совершить такой поступок. Возможно, просто оступился...

Также, по словам друзей, мальчик часто жаловался на одиночество: «Говорил, что никогда не будет девушки, так и умрет в одиночестве».

Каким был Даник? Воспоминания близких.

Родные и знакомые мальчика отзываются о нём, как о хорошем человеке, который никогда не был злопамятным и всегда приходил на помощь друзьям и близким.

— Ну, сначала он был очень вредным, правда когда ругали слушался. Позже — повзрослел, стал более здраво мыслить, тихий такой, спокойный, весёлый, жизнерадостный и пошутить любил... Он не рассказывал о том, чем увлекается, но очень хотел учится на водителя, и в дальнейшем стать дальнобойщиком, — рассказывает его сводная сестра Ангелина (имя изменено).

— Отзывчивый! Он был добрый, весёлый. Он тот, кто умеет скрывать свои настоящие эмоции. Если его обидели, он не будет мстить, он дружелюбный очень. Любил что бы у людей которые его окружали была на лице улыбка, — рассказывает его сводная сестра Александра.

— Он был всегда на позитиве, я не видел не разу какой то обиды и так далее, увлечение у него было одно, казалось бы самое плохое — аниме. Характер отзывчивый, всегда приходил на помощь когда это было необходимо, насчет мечты не знаю, он всегда хотел найти себе верную девушку, — рассказывает его друг Игорь.

— Я с ним обнимался, общался в живую по душам. Мы вместе были в одном санатории. Он был хорошим. Жаль, что нас разделяло расстояние... — рассказывает его друг Вадим (имя изменено).

Вся страничка Данилы в социальной сети «Вконтакте» буквально «усеяна» постами от друзей и родных. Пишут о любви, скорби, сожалениях...





Запись от друга на страничке Данилы в «Вконтакте»





Записи на страничке Данилы в «Вконтакте»

Вот такую видеозапись разместила на страничке, по всей видимости его знакомая. На изображениях в видео — Данила и его друзья.

Можно ли было избежать трагедии?

Мы задали вопросы его друзьям и близким: замечали ли странности в поведении Даника, пытались ли поговорить и узнать как дела, возможно его что-то беспокоило?

— Нуууу, мне он старался не показывать свое настроение, вел себя как обычно, улыбался, но я замечала в его улыбке некую странность, когда он заходил пару недель назад. Пыталась узнать, но он был замкнут...попросил пару сигарет — я дала, и он ушел в сторону дома, — отвечает его сводная сестра Ангелина (имя изменено).

— Насчёт это го не знаю. Накануне этого происшествия, я сильно занялась учёбой и до общения с кем-либо не тянулась. Я с ним последний раз переписывалась в конце января. Сейчас жалею об этом, — отвечает его сводная сестра Александра.

— А я что? Никогда не было проблем с девушками, да и суицид не выход, не понимаю как он осмелился на это. Я говорил что девушек много, и в одиночестве точно не умрешь, да и в таком возрасте не стоит из-за этого ложить руки, надо пробовать и пробовать, добиваться всего что хочешь, — отвечает его друг Игорь.

— Переходный возраст — такая штука, что нужно внимания много уделять ребёнку. Вот я считаю, что не было хороших друзей с ним рядом. А нас разделили города, расстояние... Эх, я просто не смог приехать... Приехал бы, все было иначе, — сожалеет его друг Вадим (имя изменено).

Может быть действительно, проблема в том, что в такой момент парень остался в одиночестве, непонимании и без поддержки?

Психолог одной из школ Гомеля поговорила на тему подросткового суицида с редактором CHP24.BY.

— Психологов Гомельской области собирали на семинар в психиатрической больнице, читали теоретическую лекцию по теме «профилактика суицида». И там озвучили такую цифру: за первые 2 месяца 2019 года в Гомельской области зафиксировано 7 попыток суицида, 3 из них завершились, к сожалению, смертью. Это невероятно большая цифра. Такое иногда даже не бывает за целый год.

— Что может сделать психолог и какие есть методы для выявления и предупреждения таких происшествий?

— Реально психолог, на самом деле, с помощью своих психологических методик, может на ранних этапах 5,6,7 класс, до суицидоопасного возраста (8 — 11 класс), раннее выявление отклонения личности, характера. Психологические тесты, методики. Просто к этому нужно серьёзно относиться. И дети чтобы не хихикали, и родители чтобы серьёзно относились. Многие проходят тесты на «скорую руку».

— Что может стать причиной или поводом для суицида и в чём разница между этими понятиями?

— Есть причина и есть повод. Ну поводом может быть любое событие. Столкнувшись с определенным событием не каждый пойдёт, например, на крышу. Для этого уже нужно чтобы у него была предрасположенность. Двойка учителя, бросила девушка — это повод. А причина кроется в особенностях личности, воспитания.

То есть, если предполагать, что Данила сделал это из-за девушки, то это не причина, а повод, по мнению психолога.

— Какие ваши действия, если выявляется склонность к суициду.

— Включается такой алгоритм моих действий. Как только выявляется, в течении 3 дней, в тайне от ребёнка, я приглашаю его родителей. Рассказываю о ситуации, даю целый список психологов, телефонов, в том числе предлагаю и себя в качестве. Далее родители подписывают бумагу, что уведомлены и рекомендовано обратиться к специалистам.

— Может есть какие-то телефоны психологической службы?

— У нас на школьном сайте есть список, на стенде в школе, на двери моего кабинета, отдельным личностям я вручаю лично в руки. В 21-ом веке один клик в интернете и есть целый список психологов. Также есть линия доверия.

— Почему в последнее время увеличивается количество попыток суицида среди несовершеннолетних?

— Это показатель больного общества. Я говорю не только про тех, кто совершает такие поступки. Социальный уровень, экономика, окружение, духовный мир человека, и т.д. — всё взаимосвязано.

— Что можете посоветовать человеку, который не хочет жить?

— Нужно соблюсти хотя бы 1 рекомендацию: когда тебя что-то выведет из состояния равновесия — не принимай никаких серьезных решений и не предпринимай никаких серьёзных действий. Вот, допустим, тебя вывели из состояния равновесия и всё что ты должен делать — это поскорее в состояние равновесия возвращаться. Можно поскорее, можно помедленнее. Можно просто переждать — состояние равновесия само вернется. Главное не прибегать не к каким действиям, о которых в последствии будешь жалеть...

Достоверно неизвестно, были ли у Данилы настоящие друзья. Если бы люди относились внимательнее друг к другу, не равнодушно — всё было бы, возможно, иначе. Человеку нужно больше внимания. Вспоминать о нём, когда человека уже не вернуть — слишком поздно. Нельзя чтобы он оставался наедине со своими мыслями, непонятым, без поддержки. Люди, любите друг друга! — завершает дискуссию психолог.

Республиканская детская линия: 8-801-100-1611

Телефон доверия в Гомеле: 8 (0232) 31-51-61