В больнице умер подросток, выпавший из окна многоэтажки в Добруше

В Добрушской районной больнице, не приходя в сознание, умер 15-летний школьник, который 22 февраля выпал из окна многоэтажки.

— Утром позвонила приемная мама Данилы и сообщила, что всё, — рассказал TUT.BY дедушка подростка.

Напомним, утром 22 февраля девятиклассник вышел из дома в школу, но до учебного заведения так и не дошел. Около 10 часов утра в центре Добруша под окнами многоэтажки в бессознательном состоянии с многочисленными травмами его нашли прохожие. Позже милиционеры на девятом этаже нашли школьный рюкзак Данилы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 145 (Доведение до самоубийства) УК. Проводится расследование.