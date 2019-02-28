В больнице умер подросток, выпавший из окна многоэтажки в Добруше

  • 28 февраля 2019, 11:43
  • 3357
  • 0


В Добрушской районной больнице, не приходя в сознание, умер 15-летний школьник, который 22 февраля выпал из окна многоэтажки.

— Утром позвонила приемная мама Данилы и сообщила, что всё, — рассказал TUT.BY дедушка подростка.

Напомним, утром 22 февраля девятиклассник вышел из дома в школу, но до учебного заведения так и не дошел. Около 10 часов утра в центре Добруша под окнами многоэтажки в бессознательном состоянии с многочисленными травмами его нашли прохожие. Позже милиционеры на девятом этаже нашли школьный рюкзак Данилы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 145 (Доведение до самоубийства) УК. Проводится расследование.

TUT.BY
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Добруш (430)

Метки: Происшествия (14026), Область (6540), Главное (6828)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров