На директора добрушского сельхозпредприятия завели уголовное дело — фиктивно продавал мясо

  • 08 февраля 2019, 15:26
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Руководство ОАО «Жгунское» оформило фиктивные документы о реализации мяса работникам, чтобы скрыть серьезный падеж скота на предприятии.

КГК раскрыл хитроумную схему: чтобы скрыть падеж 102 голов крупного рогатого скота, на добрушской ферме оформили «левые» бумаги о забое и продаже мяса своим же работникам, а чтобы не образовалась недостача, было продано 20 животных за наличные, пишет БелТА.

Под уголовное дело попали директор и главный ветврач предприятия. Им грозит до шести лет с конфискацией имущества.

gomel.today
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Места: Добруш (427)

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