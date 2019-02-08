На директора добрушского сельхозпредприятия завели уголовное дело — фиктивно продавал мясо

Руководство ОАО «Жгунское» оформило фиктивные документы о реализации мяса работникам, чтобы скрыть серьезный падеж скота на предприятии.

КГК раскрыл хитроумную схему: чтобы скрыть падеж 102 голов крупного рогатого скота, на добрушской ферме оформили «левые» бумаги о забое и продаже мяса своим же работникам, а чтобы не образовалась недостача, было продано 20 животных за наличные, пишет БелТА.

Под уголовное дело попали директор и главный ветврач предприятия. Им грозит до шести лет с конфискацией имущества.