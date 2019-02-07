В Добрушском районе воры обокрали Дом культуры — вынесли батареи

Преступники действовали в светлое время суток и за несколько дней вынесли 24 секции чугунных радиаторов.

Собственница здания, купившая «ДК» в Тереховке для предпринимательской деятельности, обнаружила взломанный замок и обратилась в милицию. Злоумышленники не оставили почти никаких следов, но погорели на сбыте краденного, рассказали в УВД Гомельского облисполкома. Часть батарей они продали местным жителям, один из покупателей указал на поставщика, у которого дома нашли специнструмент. Продавец сразу же сдал подельников.

Часть богатого улова чугуна преступники успели продать и сдать на металлолом. За кражу им грозит до 4 лет.