Семь лет заключения грозит россиянину за провоз травматического пистолета и охотничьего ружья

Нетривиальным способом житель поселка Рассвет решил отпраздновать старый Новый год. Вместо фейерверков и петард он использовал... курковое охотничье ружье, выстрелив из него холостым патроном в воздух.

Вызванный соседями наряд милиции праздничной эйфории мужчины не разделил. Незарегистрированное ружье изъято, боеприпасов в арсенале стрелка не обнаружено.

Не удались новогодние праздники и у гражданина Российской Федерации М. В ночь с 31 декабря на 1 января он решил срезать путь из Санкт-Петербурга в Климово, но на российском пункте пропуска «Красный Камень» пограничники машину не пропустили — в салоне присутствовала гражданка Украины. На таможенном же пункте «Веселовка» при досмотре у иностранца обнаружили травматический пистолет и 11 патронов к нему. Доставленный для разбирательства в райотдел милиции россиянин предъявил официальные разрешения на хранение и ношение оружия. Но, увы, в Беларуси эти документы не действительны.

Позже выяснилось: задержанный пытался перевезти не только «травмат». В багажнике также обнаружились помповое пятизарядное охотничье ружье и полтора десятка патронов 12 калибра. За незаконную перевозку огнестрельного оружия гражданину России грозит до 7 лет тюрьмы.

— Это не первый случай попытки провоза оружия через нашу страну, — говорит старший инспектор по разрешительной работе Добрушского райотдела милиции Александр Ларченко. — С завидным постоянством граждане Российской Федерации пытаются пересекать белорусскую границу с оружием в кармане. Имея на руках официальное разрешение на его ношение, они уверены в его законности и на территории нашей республики.

Всего, по словам собеседника, за минувший год за незаконные действия с оружием в отношении семи граждан России и Беларуси возбуждено 14 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято 52 единицы огнестрельного оружия и 535 боеприпасов.

В отличие от минувших лет, когда население активно сдавало оружие в добровольном порядке во время операций «Арсенал», большинство ружей и пистолетов были изъяты в результате оперативно-розыскных мероприятий. За нарушение правил оборота оружия к административной ответственности было привлечено 15 жителей Добрушского района.