В Добрушском районе парень перевозил почти 2000 литров контрафактного алкоголя. Не довез — задержали
- 23 января 2019, 15:29
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Места: Добруш (424), Брест (862)
Метки: Происшествия (13793), Область (6428)
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