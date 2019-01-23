В Добрушском районе парень перевозил почти 2000 литров контрафактного алкоголя. Не довез — задержали

  • 23 января 2019, 15:29
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Сегодня ночью в Добрушском районе правоохранители остановили Citroen. Как оказалось, подозрения были не напрасны: в автомобиле нашли внушительный объем контрафактного алкоголя.

За рулем авто был 23-летний брестчанин, причем, вел он себе весьма подозрительно. Причину искать долго не пришлось.


«В микроавтобусе сотрудники милиции обнаружили 178 пластиковых емкостей по 10 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью, с маркировкой „спирт этиловый 95%“, общим объемом 1780 литров. Помимо этого в кузове находились и 20 коробок по 20 бутылок в каждой емкостью 0,5 литра водки „Лабиринт“, производства России, общим объемом 200 литров», — рассказал официальный представитель УВД Игорь Гришкевич.

Теперь водителю придется объяснять, откуда, куда и зачем он вез спиртное. Начат административный процесс.






gomel.today
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Места: Добруш (424), Брест (862)

Метки: Происшествия (13793), Область (6428)

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