Родители, объясните детям, что так делать нельзя. В Добруше двое подростков выскочили из-за автобуса прямо под колеса авто — видеофакт

  • 16 января 2019, 10:59
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Водитель, записавший происшествие на видеорегистратор и опубликовавший ролик на Youtube, описал ситуацию коротко: «Дети-самоубийцы».

Совершенно рядовая и безобидная дорожная ситуация едва не завершилась трагедией. На видеохостинге появилась запись, на которой видно, как из-за остановившегося на остановке автобуса буквально прямо под колеса проезжавшего мимо автомобиля выбежали двое детей.

Трагедии в этой ситуации удалось избежать, видимо, только благодаря чуду, а также тому, что водитель ехал спокойно и на относительно низкой скорости. При этом, малолетние нарушители выбежали на дорогу в неустановленном месте.




gomel.today
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