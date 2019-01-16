Родители, объясните детям, что так делать нельзя. В Добруше двое подростков выскочили из-за автобуса прямо под колеса авто — видеофакт
- 16 января 2019, 10:59
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Места: Добруш (423)
Метки: Авто (6254), Область (6393), Происшествия (13733)
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