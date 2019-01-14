Два месяца назад 56-летняя женщина из Добрушского района уехала на заработки в Россию и пропала

  • 14 января 2019, 10:45
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Больше двух месяцев прошло с того дня, как 56-летняя жительница Добрушского района отправилась на заработки в Брянскую область. На сегодняшний день о ее местонахождении родственникам не известно.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран», женщина уехала 3 ноября. Одета была в синие джинсы, черные сапоги до колен и синюю куртку с капюшоном. Из особых примет отмечают искривленные пальцы правой руки после перелома, частично отсутствуют передние зубы.


Если вам известно что-либо о местонахождении Татьяны Шатило, просьба связаться по телефонам 102, 8 0232 70 41 28, +375 29 534 89 75, ПСО «Симуран» +375 29 232 11 11.




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Места: Добруш (422), Брянск (67)

Метки: Происшествия (13719), Область (6384)

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