Два месяца назад 56-летняя женщина из Добрушского района уехала на заработки в Россию и пропала

Больше двух месяцев прошло с того дня, как 56-летняя жительница Добрушского района отправилась на заработки в Брянскую область. На сегодняшний день о ее местонахождении родственникам не известно.

Как сообщает поисково-спасательный отряд «Симуран», женщина уехала 3 ноября. Одета была в синие джинсы, черные сапоги до колен и синюю куртку с капюшоном. Из особых примет отмечают искривленные пальцы правой руки после перелома, частично отсутствуют передние зубы.





Если вам известно что-либо о местонахождении Татьяны Шатило, просьба связаться по телефонам 102, 8 0232 70 41 28, +375 29 534 89 75, ПСО «Симуран» +375 29 232 11 11.