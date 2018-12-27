В Добрушском районе фура не вписалась в поворот и перевернулась — фотофакт

Вчера вечером в деревне Ларищево Добрушского района фура с цистерной перевернулась на скользкой дороге.

Водитель большегруза, к счастью, жив. Как сообщает очевидец ДТП, аварии на этом участке дороги не редкость, в плохую погоду не все успевают заметить и вписаться в резкий поворот 90 градусов.



