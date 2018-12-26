Под Добрушем милицейский внедорожник едва не наехал на лежащее на дороге тело, а это оказалась пьяная «обязанная»

Рейдовая группа остановилась на дороге между Лебедевкой и поворотом на Иваки. Лежащее на проезжей части тело милиционера поначалу приняли даже за жертву ДТП, но «телом» оказалась пьяная женщина, уснувшая прямо на дороге, несмотря на ощутимый мороз. Из поношенной дубленки у нее выглядывало горлышко от «чернила».

Милиции женщина оказалась знакомой. Она входит в категорию «обязанных» лиц и должна государству за содержание ребенка больше тысячи рублей. Правда, в этот момент она должна была находиться на ферме и доить коров, а не лежать посреди проезжей части.

Когда женщина вернулась в адекватное состояние, то посетовала, что добирается из Добруша уже второй день. Сначала она угодила на «сутки», а после осталась без денег на проезд. А происхождение бутылки в кармане объяснила так: мол, «добрые люди в дорогу дали», пишет «Добрушский край». Пьяная просила отвезти ее в Дубровку, но буквально спустя несколько минут начала укладываться снова на асфальт — разморило от выпитого.

Заместитель комиссии по делам несовершеннолетних Александр Агеев сетует, то среди обязанных лиц таких большинство. Их приходится трудоустраивать и чуть ли не с конвоем водить на работу. Найденная на дороге женщина уже отбывала наказание за прогулы — их у нее накопилось больше десяти за месяц. Женщина даже проходила лечение в ЛТП, но безрезультатно.