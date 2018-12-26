Гомельщина как пункт наркотранзита. В Новозыбкове арестовали мужчину, который привез почти килограмм героина из Добруша

  • 26 декабря 2018, 13:20
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Теперь россиянину, который закупался на Гомельщине, как в Колумбии, грозит до десяти лет лишения свободы.

Свой наркорейд мужчина совершил еще в сентябре нынешнего года, однако информация об этом появилась только сейчас.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на областную прокуратуру, сотрудники российской полиции задержали жителя Новозыбкова, который хранил 840 грамм героина — без малого кило! На допросе он пояснил, что купил наркотики в Добруше Гомельской области Беларуси в сентябре.

Теперь обвиняемому предстоит суд, который может назначить ему наказание вплоть до десяти лет тюрьмы.




gomel.today
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Места: Добруш (418), Новозыбков (13)

Метки: Криминал (11150)

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