На запуск картонной фабрики в Добруше ищут еще 80 млн долларов

Правительство Беларуси надеется запустить завод мелованных и немелованных видов картона в филиале «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» с помощью более компетентной компании. Об этом заявил вице-премьер Игорь Ляшенко, выступая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 20 декабря.

«В правительстве прорабатывается вопрос привлечения компетентного иностранного партнера для завершения проекта и выхода на необходимые параметры работы. Рассматривается финансовая схема реализации проекта за счет привлечения кредита в объеме до 80 млн долларов. Ресурсы нужны на техническую часть проекта», — сказал Ляшенко.

Напомним, в 2012 году президент Беларуси подписал указ о строительстве на базе Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» производства мелованных и немелованных видов картона. Банк развития КНР выделил кредит в 350 млн долларов сроком на 13 лет. Новый завод планировали сдать в 2015 году. Но сроки ввода объекта по разным причинам растянулись. В 2017 году китайская корпорация «Сюань Юань», которая занималась строительством картонной фабрики в Добруше, оценивала готовность объекта в 97%.

Однако в мае текущего года тогдашний премьер-министр Андрей Кобяков заявил: договорные отношения с «Сюань Юань» прекращены. Он констатировал, что китайская компания не имела опыта реализации таких крупных проектов. Поэтому производство и не введено в эксплуатацию. Правительство Беларуси предложило китайской корпорации CITIC Group «с учетом деловой репутации» рассмотреть возможность участия в завершении проекта по организации производства картона в Добруше.

Что касается еще одного крупного объекта в Гомельской области, завода беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, то там, по словам вице-премьера Игоря Ляшенко, дела обстоят лучше. Хотя недавно сообщалось, что китайские подрядчики отбыли восвояси и производство приостановлено.

— Завод запущен собственными силами, идет отработка технологического процесса. К концу года ожидаем выход на 100% загрузки производственных мощностей, — заявил сегодня Ляшенко.

Ранее сообщалось, что с выходом на проектные мощности завод будет производить 400 тыс. тонн целлюлозы в год, из них 300 тыс. тонн планируется экспортировать.

Напомним, завод по производству беленой целлюлозы начал работу год назад. С тех пор местные жители периодически жаловались на «удушающий специфический запах».