В Добрушском районе погиб лесоруб — его насмерть придавило упавшим деревом

  • 11 декабря 2018, 13:22
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Рабочий Гомельского лесхоза погиб по неосторожности.

Как стало известно «Сильным новостям», инцидент произошел на минувших выходных. 37-летний мужчина работал на участке в Добрушском районе — валил лес. В один из моментов он допустил оплошность и его придавило рухнувшим стволом дерева.

По информации редакции, рабочий погиб на месте.




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