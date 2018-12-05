Водолазы нашли тело 14-летнего мальчика, утонувшего в Добрушском районе

  • 05 декабря 2018, 15:09
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Водолазы обнаружили утонувшего 14-летнего мальчика в реке Ипуть в Добрушском районе спустя несколько суток, сообщил корреспонденту БелТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Поисковые работы не прекращались с 30 ноября. Водолазы маневренно-поисковой группы ОСВОДа нашли тело ребенка сегодня в 13.37 в 200-250 м от места происшествия.

Как сообщалось, в пятницу вечером два брата вышли с санками на реку. В какой-то момент оба провалились под лед.

Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось — его унесло течением реки.

Как рассказал Сергей Костюченко, условия поиска были осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга.




БелТА
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