Пошел кататься на санках и провалился под лёд. В Добрушском районе утонул 14-летний мальчик

  • 03 декабря 2018, 10:21
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В Добрушском районе в реке Ипуть утонул подросток, сообщил корреспонденту БелТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

Несчастный случай произошел 30 ноября примерно в 16.45. Два брата вышли с санками на лед реки. В какой-то момент оба провалились.

Один из братьев упал в воду недалеко от берега и смог выбраться самостоятельно. Он сразу же побежал за отцом. Дом находился примерно в 70 м от берега. Однако спасти 14-летнего парня не удалось — его унесло течением реки.

Как рассказал ведущий специалист областной ОСВОД, условия поиска осложнены погодными условиями: на реке местами лед, местами снежная шуга. Поиски продолжаются.




БелТА
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Места: Добруш (413)

Метки: Происшествия (13457), Область (6262), Главное (6552)

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