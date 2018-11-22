В Добрушском районе, пока пенсионеров не было дома, преступники взломали замок и вынесли около 15000$

  • 22 ноября 2018, 12:13
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В Добрушском районе преступники, дождавшись момента, когда пожилая пара выедет на несколько дней за пределы страны, совершили налет на их квартиру. «Улов» оказался немалым — около 15 000$: 2700$ и 800 тысяч российских рублей.

63-летняя пенсионер и ее супруг-россиянин на несколько дней отправились в другую страну. Вернувшись, обнаружили взломанных замок входной двери и пустые «тайники».

Детали расследования в РОСК не озвучивают, ссылаясь на тайну следствия, сообщает местный портал «Добрушскi край».

Возбуждено уголовное дело, максимальная санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы.




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