В КГК рассказали, как сельхозхозяйства Добрушского района добивались хороших показателей

Контролеры вскрыли многочисленные приписки производства молока и мяса в трех хозяйствах Добрушского района — ОАО «Красная Буда» и «Жгунское», а также КСУП «Крупец», сообщает КГК по Гомельской области.

Высокие показатели по производству продукции животноводства в названных хозяйствах в 2017 году и первом полугодии 2018-го достигались путем приписок. На момент проверки руководители «Крупца» и «Жгунского», допустившие приписки, уже были уволены, материалы проверки направлены в органы финансовых расследований для дачи правовой оценки. В отношении шести должностных лиц «Красной Буды» возбуждено уголовное дело.

По информации КГК, объем приписок привесов крупного рогатого скота в ОАО «Красная Буда» превысил более 780 тонн — это 26% от общего веса имеющегося в хозяйстве скота.

За январь-декабрь 2017 года в хозяйстве было также приписано около 460 тонн производства и 230 тонн реализации молока. За январь-апрель 2018-го приписали более 190 тонн производства и 105 тонн реализации молока.

В хозяйствах «Крупец» и «Жгунское» приписки привесов крупного рогатого скота составили соответственно более 590 тонн (31% от общего веса скота) и 540 тонн (31%). Приписки производства молока в ОАО «Жгунское» превысили 460 тонн (5%), реализации — 340 тонн (5%).

Чтобы приписки надоев молока не снизили показатель его товарности, в хозяйствах оформлялись фиктивные (бестоварные) накладные на реализацию несуществующего молока друг другу и другим сельхозорганизациям района. В схему приписок было вовлечено шесть из двенадцати хозяйств Добрушского района.

Как отмечает КГК, за массовыми приписками руководители и главные специалисты указанных хозяйств прятали свою бесхозяйственность и неумение организовать работу.

О бесхозяйственности свидетельствуют факты недостачи крупного рогатого скота: в ОАО «Красная Буда» — 205 голов, в «Жгунском» — 26 голов.

Указанная недостача образовалась в том числе из-за сокрытия падежа, который был обусловлен неудовлетворительным содержанием скота, сообщает КГК.