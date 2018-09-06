Милоты пост. В Добрушском районе аист с перебитым крылом пришел за помощью к людям. Его приютили и назвали Жориком

Взрослый аист появился на водонапорной башне садоводческого товарищества «Мечта» в начале лета. Гнезда не строил, изредка прилетал и оглашал округу громким щелканьем клюва. В начале августа птица приземлилась на башню не одна. Два ее сородича позже поднялись в небо. Вскоре стало известно, почему пернатые бросили аиста в одиночестве.

— Ближе к вечеру он спланировал в огород к родителям, — рассказывает сын владельца дачного домика Юрий Арнаутов. — Окровавленное крыло висело почти до земли. Возможно птица зацепилась за провода или попала под выстрел охотника.

Жорик, так впоследствии назвали птицу дачники, к людям прилетел с надеждой на помощь. И те его не обманули: наложили на сломанное крыло шину, покормили потерпевшего. Пятую неделю любимец детей и взрослых вышагивает по улицам дачного поселка. Малыши стайкой бегают за птицей, подкармливают мороженой рыбой. Жорик — большой любитель мойвы и минтая.

Шину с крыла аиста сняли через несколько недель. И он сразу же попытался взлететь. Но травма, видимо, не зажила.

— Через забор перелетает, а на башню взобраться ему пока не под силу, — говорит Юрий Арнаутов. — На ночь оставляем открытой калитку. Жорик предпочитает ночевать в нашем дворе или на крыше теплицы.

Интересно, что чужих людей к себе Жорик близко не подпускает. Если кому-то удается приблизиться и погладить, тут же грозно щелкает клювом. Хозяева приручить Жорика и не пытаются. Все-таки птица дикая. Смущает их одно: скоро зима, а места для аиста в городской квартире нет. Выздороветь же до наступления холодов, а тем более — улететь в теплые края, он, скорее всего, не успеет.

Желающие забрать дикую птицу на зимовку наверняка найдутся. Вот только смущает людей законность такого поступка. Платить штрафы с двумя, а то и тремя нулями за проявление милосердия по карману не каждому. Журналисты «ДК» попытались найти законный способ помочь Жорику. В Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь дать консультацию по этому вопросу отказались. Причина проста: аист не относится к охотничьим видам птиц, а значит — вне зоны контроля инспекции.

Начальник Добрушской районной инспекции природных ресурсов и окружающей среды Александр Ракицкий прокомментировал ситуацию с точки закона:

— Изымать дикую птицу из среды обитания и содержать ее дома, впрочем, как и приучать к несвойственной ей пище, строго запрещено. За это Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф для физических лиц до 20 базовых величин.

Помочь животному, находящемуся в бедственном положении, по словам собеседника, можно. При райисполкоме создана специальная комиссия, которая может определить его на содержание в один из ближайших зоопарков. Но положение Жорика бедственным не назовешь: передвигается самостоятельно, не истощен, угрозы гибели не имеется...

Между тем, в сети Интернет только за этот год нашлось шесть публикаций об аистах, получивших травму и оставшихся с людьми. В Гомеле, например, у молодой семьи уже год живет самец аиста без крыла. И ни о каких штрафах речь не идет. Светлана и Сергей, так зовут супругов, просто не могут представить, что кто-то оставит в беде не просто птицу, а своеобразный символ нашей синеокой.