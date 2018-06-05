В белой кофточке стояла возле бюро ритуальных услуг и вдруг... В Добруше трое мужчин спасли девушку, бросившуюся в реку, но у нее сломан позвоночник

Внимание удившего ранним воскресным утром рыбу недалеко от места в центре города, более известного среди добрушан как «бушуйка», слесаря-ремонтника РМЦ бумажной фабрики Олега Борисенко привлек необычный приглушенный звук, донесшийся с противоположной стороны моста. Бросив взгляд на воду, мужчина поначалу не поверил глазам: быстрое течение Ипути сносило молодую женщину. Голова ее то скрывалась под водой, то снова появлялась на поверхности.
— За несколько минут перед случившимся, а было это в шестом часу утра, я обратил внимание на эту девушку в белой кофточке и короткой куртке темного цвета, — в разговоре с журналистом «ДК» вспоминал события того утра Олег Михайлович. — Она стояла по другую сторону моста недалеко от нынешнего павильона ритуальных услуг. С телефоном в руках и наушниками. Не берусь утверждать: то ли эмоционально разговаривала с кем-то, то ли слушала музыку. А потом — неожиданно... Эти странные хлопок и громкий женский вскрик...
Бросив удочки, рыболов бросился на помощь. Уже на бегу заметил приближавшихся к плотине двух молодых людей. По информации первого заместителя начальника райотдела милиции Дениса Кима, ими оказались асфальтобетонщик ДРСУ-150 Николай Малашенко и его товарищ, на днях демобилизовавшийся из армии Евгений Меркало. Друзья возвращались домой после отдыха на острове. Рыболов громко крикнул им: «Там человек тонет!».
— Не окажись рядом этих молодых ребят, безусловно, спасал бы сам, — признается Олег Борисенко. — Но парни, к их чести, среагировали молниеносно. Раздеваясь на ходу, один за другим бросились в воду. Прошло совсем немного времени до момента, когда добровольные спасатели доплыли до тонущей и, преодолевая боковое течение реки, вытащили ее на берег. Я вызвал скорую помощь...
Евгений, чтобы облегчить доступ к пострадавшей, на руках вынес ее на плотину. Здесь в тяжелом состоянии, но в полном сознании, девушка была передана бригаде медиков, которая доставила ее в реанимационное отделение центральной райбольницы.
По предварительной информации, полученной в РОВД, прыгнуть в реку с 6-метровой высоты моста молодую работницу одного из городских предприятий подвигло возбужденное душевное состояние, вызванное ссорой с парнем. Печальные последствия отчаянного поступка усугубились тем, что на пути ее стремительного полета оказался широкий бетонный выступ, скрытый под небольшой толщей воды. Итог — компрессионный перелом позвоночника, повреждения ног и другие тяжелые травмы. После необходимых оперативных мероприятий добрушских медиков девушка переправлена в областную клиническую больницу.
А как расценивают случившееся сами спасатели 18-летней девушки? В разговоре с автором этих строк Николай Малашенко и Евгений Меркало скромно заявили: ничего особенного, так бы поступило большинство нормальных людей. Хотя, сделали оговорку ребята, есть разные. В данной ситуации, к примеру, водитель проехавшего по плотине микроавтобуса, не среагировавший на жесты рыболова, мог бы оперативно доставить спасенную в больницу. И ускорить оказание ей квалифицированной врачебной помощи. Не пожелал?!
По факту попытки суицида сейчас правоохранители проводят проверку.
Самое обсуждаемое
«На нас план, что ли, делают?» После развода суд решил разделить квартиру между супругами, а мать с детьми попали из-за этого на СОП
Фотофакт: мост из Любенского микрорайона в Новобелицу не ремонтируют уже три месяца
«Решилась на ребенка — готовься к худшему». Откуда в нашем обществе столько агрессии к матерям? Мнение
Россия сосредоточила танки на границе Беларуси с Польшей
Удар по толерантности: лидер "Моладзі БНФ" резко высказалась про феминисток и геев
Трудности «перехода», или Как в Гомеле ГАИ «случайно» теряет доказательства вины водителя
«Будем ставить палатки прямо во дворе»: жители Рогачевской готовы на любой протест против уплотнительной застройки