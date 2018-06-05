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В Добрушском районе ВАЗ 2109 «поцеловал» столб. Водителя из салона доставали спасатели — фото

  • 05 июня 2018, 10:32
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Авария, едва не обернувшаяся трагедией, случилась утром 4 июня неподалеку от деревни Селище.


Мужчина за рулем легковушки столкнулся со столбом и оказался зажат в собственном авто. Освобождать его из машины пришлось спасателям. Медики констатировали у пострадавшего общие ушибы тела разной степени тяжести и отправили в больницу.



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Места: Добруш (380)

Метки: Авто (5344), Происшествия (11983)

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