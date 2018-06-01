Фотофакт. В Добруше неизвестные сначала разбили авто, а потом сожгли его при помощи самодельных факелов

Сигнал о возгорании мобилизовал дежурные расчеты добрушских спасателей на выезд в минувшую субботу вначале десятого вечера.

К прибытию двух пожарных автоцистерн стоящий на площадке у здания бывшего автопредприятия на улице Полевой автомобиль Vortex Estina был охвачен огнем. Профессионализм огнеборцев позволил справиться с огнем в короткое время. Правда за период, которое он погулял в авто полностью выгорели моторный отсек, приборная панель и обшивка салона.

При обследовании детища китайского автопрома, принадлежащего временно не работающему добрушанину 1986 года рождения, инспекторы пожарной службы обнаружили любопытные вещи.

— Во-первых, все колеса автомобиля 2010 года выпуска оказались продырявленными, а стекло водительской двери — разбитым, — сообщил первый заместитель начальника Добрушского РОЧС Михаил Лысов. — Кроме того, рядом с обгоревшим остовом китайского автомобиля были обнаружены два самодельных факела. Все эти детали недвусмысленно указывали на основную версию случившегося, которую наряду с другими отрабатывают правоохранители: занесение источника огня извне или умышленный поджог.

По-всему, восстановить машину хозяину вряд ли удастся.

К слову, подобный факт с возгоранием автомобиля в этом году уже имел место в райцентре. 28 января сгорел около дома владельца на улице Янки Купалы его «Опель Зафира». Сотрудники райотдела Следственного комитета сейчас проводят оперативные мероприятия по установлению лица, совершившего поджог.