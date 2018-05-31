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Россиянку, которую ранее выслали из страны, задержали в Добрушском районе, ей грозит три года тюрьмы

  • 31 мая 2018, 11:12
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54-летнюю гражданку России белорусские пограничники задержали в Добрушском районе в пограничной зоне. Разрешающие документы на нахождение в ней у женщины отсутствовали.

Было установлено, что женщина уже нарушала запрет на въезд в Беларусь. После отбывания наказания по суду и высылки из страны вновь возвращалась в Гомельскую область.

 Нарушительницу задержали, возбуждено уголовное дело по поводу нарушения срока запрета на въезд в страну, — сообщают в ГПК.

Россиянке грозит как арест, так и лишение свободы на срок до 3 лет.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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Места: Добруш (377)

Метки: Криминал (9948), Область (5546)

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