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В Добрушском районе 7-летнего мальчика госпитализировали... с алкогольным опьянением

  • 31 мая 2018, 06:58
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В минувшую субботу, 26 мая, в районную добрушскую больницу поступил юный пациент. Мальчику всего семь лет, однако диагноз у него отнюдь не детский — «алкогольное опьянение тяжелой степени».

О подробностях инцидента рассказали по телеканалу «Беларусь-4». Выяснилось, мама мальчика, уходя на работу в ночную смену, оставила за «старшего» своего брата, которому едва стукнуло 16 лет. Вечер подросток решил провести в компании своего товарища на ближайшем водоеме и, разумеется, прихватил с собой племянника. Время подростки коротали за выпивкой: пили водку и пиво. Но и младший, как оказалось, не отставал. По дороге домой мальчику стало плохо. На этот факт обратила внимание прохожая, которая и вызвала «скорую».

Проводится проверка.


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Места: Добруш (377)

Метки: Происшествия (11945), Область (5546), Главное (5953)

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