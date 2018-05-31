В Добрушском районе 7-летнего мальчика госпитализировали... с алкогольным опьянением
- 31 мая 2018, 06:58
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Места: Добруш (377)
Метки: Происшествия (11945), Область (5546), Главное (5953)
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