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Штраф — 12,25, а о восстановлении могил ГАИ предлагает договариваться в суде: подробности аварии на кладбище в Добрушском районе

  • 28 мая 2018, 16:31
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Ранее «Сильные новости» писали о резонансной аварии недалеко от деревни Ларищево. Напомним, около недели назад «Газель» перелетела через отбойник и перевернулась на территории кладбища.

К счастью, ДТП обошлось без жертв. Как пишет «Добрушский край», авто с российскими номерами, груженое огурцами направлялось из Бреста в Брянск. Водитель не справился с управлением и перевернулся, попутно повредив семь могил.

Примечательно, что вопрос компенсации за поврежденные кресты и ограды ГАИ предлагает решать в суде. Дескать, захоронения не были застрахованы, а за неправильный выбор скорости на опасном повороте предусмотрен только штраф — 12,25 рублей.


gomel.today
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Места: Добруш (375)

Метки: Авто (5310), Происшествия (11918)

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