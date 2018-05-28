Штраф — 12,25, а о восстановлении могил ГАИ предлагает договариваться в суде: подробности аварии на кладбище в Добрушском районе

Ранее «Сильные новости» писали о резонансной аварии недалеко от деревни Ларищево. Напомним, около недели назад «Газель» перелетела через отбойник и перевернулась на территории кладбища.

К счастью, ДТП обошлось без жертв. Как пишет «Добрушский край», авто с российскими номерами, груженое огурцами направлялось из Бреста в Брянск. Водитель не справился с управлением и перевернулся, попутно повредив семь могил.

Примечательно, что вопрос компенсации за поврежденные кресты и ограды ГАИ предлагает решать в суде. Дескать, захоронения не были застрахованы, а за неправильный выбор скорости на опасном повороте предусмотрен только штраф — 12,25 рублей.