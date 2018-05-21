Весна-7 21/05 - 03/06:
Керамин 14/05 - 27/05:

В аварии на кладбище под Добрушем никто из людей не пострадал — ГАИ

  • 21 мая 2018, 13:54
  • 3720
  • 1


Инцидент произошел 19 мая в Добрушском районе на крутом повороте возле деревни Ларищево.

«Газель» с российскими регистрационными номерами двигалась со стороны Гомеля в направлении Добруша. Водитель не справился с управлением, транспортное средство занесло и выбросило за дорожный отбойник. На пути оказалось кладбище. Автомобиль перевернулся и снес несколько пролетов его ограждения, остановившись на боку над одним из захоронений.

— Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк, — в ДТП никто из людей не пострадал.


Дарья Смоляк, СБ - Беларусь сегодня
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Добруш (372)

Метки: Авто (5279), ДТП и ЧП (416)

Комментарии правила

Тривижн 21/05 - 27/05:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 22/04 00:00-22/04 23:59:

Самое читаемое