В аварии на кладбище под Добрушем никто из людей не пострадал — ГАИ

Инцидент произошел 19 мая в Добрушском районе на крутом повороте возле деревни Ларищево.

«Газель» с российскими регистрационными номерами двигалась со стороны Гомеля в направлении Добруша. Водитель не справился с управлением, транспортное средство занесло и выбросило за дорожный отбойник. На пути оказалось кладбище. Автомобиль перевернулся и снес несколько пролетов его ограждения, остановившись на боку над одним из захоронений.

— Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, — рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Смоляк, — в ДТП никто из людей не пострадал.