В Добрушском районе «Газель» перелетела через отбойник и перевернулась на кладбище — фото
- 20 мая 2018, 14:04
- 8049
- 0
В Гомеле на остановке «Универмаг» произошла резня: три милиционера получили серьезные ножевые ранения, подозреваемого подстрелили (осторожно, жесткое фото)
«Мама, если они приедут, давай отведем ее куда-нибудь!» В Гомеле семью с четырьмя детьми хотят поставить на учет за то, что дети ухаживают за больной собакой — видео, аудио
Весна пришла! Девушки оголяют грудь прямо в ресторанах ради популярности в Сети
Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников
В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук
«Двери троллейбуса открылись, и выпал человек»: очевидец о резне в Гомеле
Лукашенко получил жесткий ответ из России. Экономисты призывают «не жевать сопли»
Самое обсуждаемое
«Мама, если они приедут, давай отведем ее куда-нибудь!» В Гомеле семью с четырьмя детьми хотят поставить на учет за то, что дети ухаживают за больной собакой — видео, аудио
В Гомеле на остановке «Универмаг» произошла резня: три милиционера получили серьезные ножевые ранения, подозреваемого подстрелили (осторожно, жесткое фото)
Опубликована очередная карта гомофобии в Европе. Беларусь на дне рейтинга
«Такой хороший парень! Мы в шоке». Соседи о ранившем милиционеров гомельчанине
Экологи оштрафовали работника, который обрезал тополя и сбросил на землю вороньи гнезда
В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук
Журналисты сняли фильм о забытых жертвах Второй Мировой войны из гомельского концлагеря Дулаг-121