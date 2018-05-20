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В Добрушском районе «Газель» перелетела через отбойник и перевернулась на кладбище — фото

  • 20 мая 2018, 14:04
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Пока неизвестно, что стало причиной аварии, но на фотографиях, присланных читателями «Сильных новостей» видны жуткие последствия этого ДТП.

По неподтвержденной информации есть погибшие.



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