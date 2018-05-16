Попавшего в апреле под поезд молодого парня из Добруша ввели в искусственную кому

Несчастный случай с участием несовершеннолетнего произошел в конце апреля на участке железной дороги около Носович. Девятиклассник местной школы попал под поезд.

Трагедия произошла в 8 часов утра. Подросток направлялся в школу из поселка Семеновский, где проживает вместе с родителями. Полотно железной дороги он пересекал в неустановленном месте, в 50-70 метрах от оборудованного железнодорожного перехода. Слушая музыку мобильного телефона, он не отреагировал на предупреждающий сигнал тепловоза.

Сначала парня доставили в тяжелом состоянии в клиническую больницу Гомеля. После экстренных операций, когда была удалена гематома в голове, его перевезли в Минск и ввели в искусственную кому.

По словам родственников, спустя какое-то время молодого человека пытались вывести из этого состояния, но оказалось, что он не может дышать сам, легкие не «запускаются», и парня снова вернули в состояние искусственной комы.

Пока врачи никак не прогнозируют его дальнейшее состояние.