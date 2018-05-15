Окнаград 14/05 - 20/05:
Керамин 14/05 - 27/05:

Монастырь из Добрушского района завел аккаунт в Instagram и постит там познавательные истории жития

  • 15 мая 2018, 11:04
  • 1072
  • 0


Как сообщили в информационном отделе Гомельской епархии, профиль Свято-Иоанно-Кормянского женского монастыря в агрогородке Корма Добрушского района в социальной сети появился совсем недавно, но уже имеет более 200 подписчиков.

На странице представлены новости храма и познавательные истории жития, обретения мощей праведника Иоанна Кормянского. Вскоре профиль будет наполнен фотографиями подготовки к праздничному торжеству, посвященному 20-тилетию со дня канонизации святого и, конечно, яркими снимками с самого мероприятия.


Кристина Ворона, Гомельская правда
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Добруш (369)

Метки: Общество (29989)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 15/05 - 15/05:

Самое читаемое