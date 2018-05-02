В Добрушском районе на пожаре погиб мужчина. Его супруга госпитализирована

  • 02 мая 2018, 15:21
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Утром 2 мая в деревне Иговка на улице Молодежной произошел пожар в многоквартирном доме.

Спасатели обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. Его жену с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализировали.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Огонь повредил кровать, постельные принадлежности, в квартире закопчены стены. Причины возгорания устанавливаются. По предварительной версии, огонь мог распространиться от не потушенной сигареты.






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