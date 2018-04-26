В Добрушском районе тепловоз сбил подростка. Пострадавший не услышал сигнала из-за наушников

Несчастный случай с участием несовершеннолетнего произошел в минувшую среду на участке железной дороги около Носович. Девятиклассник местной школы попал под поезд. Сейчас находится в тяжелом состоянии в областной клинической больнице.
Трагедия произошла в 8 часов утра. Подросток направлялся в школу из поселка Семеновский, где проживает вместе с родителями. Полотно железной дороги он пересекал в неустановленном месте, в 50-70 метрах от оборудованного железнодорожного перехода.
— Судя по натоптанной тропинке, жители поселка часто используют это место для сокращения пути в центр Носовичей, — делится подробностями заместитель комиссии по делам несовершеннолетних Александр Агеев. — Таких тропинок в районе железнодорожной станции несколько. Это и стало одной из причин происшествия.
Второй фактор, приведший к трагедии, по мнению собеседника, — использование пострадавшим наушников. Слушая музыку мобильного телефона, он не отреагировал на предупреждающий сигнал тепловоза. Оценку действиям подростка и машиниста дадут следователи. Сейчас они занимаются проверкой происшествия.
— Нельзя сказать, что девятиклассник не знал правил поведения на железной дороге, — говорит Александр Агеев. — Профилактическая работа в школе налажена неплохо. Трижды проводились инструктажи, тема безопасного пути в школу и домой регулярно затрагивается на родительских собраниях, сельских сходах. С родителями и детьми на тему безопасности общаются и члены смотровой комиссии сельисполкома.
Искать виновных в трагедии, по мнению собеседника, будут компетентные органы. Субъектам же профилактики предстоит усилить работу по информированию населения, школьников, о безопасном поведении на дорогах общего пользования и железнодорожных переходах. По имеющейся информации, в ближайшее время в районе пройдут рейдовые мероприятия с участием правоохранителей. Местами мониторинга станут оборудованные и стихийные переходы через железнодорожные пути.
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