«Не хотелось никаких поблажек». Как житель Добруша, несмотря на диагноз ДЦП, успешно учится и работает

28-летний житель Добруша Иван Фомченко каждую секунду сражается со своим диагнозом — детским церебральным параличом. За плечами множество операций, последняя, сделанная в Туле, позволила Ивану не чувствовать себя обделенным — молодой человек работает, параллельно учится в Барановичском госуниверситете на юриста.

Упрямство — залог успеха?

С Иваном мы встречаемся у него на работе.

— Вы к нашему Ване? — улыбаются сотрудницы на проходной.

Сразу видно, что за семь лет он успел очаровать большую часть коллектива. И неудивительно: первое, что замечаешь, это широкую улыбку и невероятное обаяние.

На второй этаж административного здания Добрушской бумажной фабрики Иван взбирается самостоятельно, только просит меня набраться терпения. Когда он устроился сюда оператором ПЭВМ, руководство предлагало перенести подразделение на первый этаж, но Иван отказался:

— Не хотелось поблажек. И в работе мне никаких послаблений не дают. Никто из руководства ведь не будет объяснять: у меня тут ошибки в документах, потому что их делал особенный человек, а я ему не хочу ничего говорить! Единственное, что предусмотрено законодательством, — семичасовой рабочий день.

На столе Ивана замечаю курсовые. Завтра нужно отвезти их в университет. Путь до Барановичей неблизкий. Сначала из Добруша добирается на маршрутке до Гомеля, а потом садится на поезд. В одиночку, без сопровождающих. Но дорога для Вани давно не проблема, сил на передвижение хватает, а необходимую помощь окажут поездные бригады, которые, к слову, уже давно узнают своего необычного пассажира:

— Меня часто спрашивают, откуда берутся силы. Я Телец, наверное, оттуда и упрямство, желание бороться до конца. Хочу доказать себе и другим, что я часть общества и могу быть ему полезен.

Через год ты мне не нужен

Много лет спустя врачи объяснят: ДЦП Ивана Фомченко — следствие родовой травмы при кесарево. Но тогда его маме никто ничего не говорил, просто поставили перед фактом. Больницы, специнтернат в Речице и осознание собственного отличия парня только закаляли.

После интерната центр занятости отправил Ивана на полугодичные курсы. Однако попытки стать на учет и найти подходящую вакансию не увенчались успехом:

— Мне говорят: «Как мы тебя поставим? У тебя же первая группа инвалидности!». То есть отправить меня на курсы за рабочей профессией, платить маленькую, но все же стипендию моя инвалидность позволяла? Зачем меня учили, если работать нельзя?! Потом мне предложили деньги на развитие бизнеса. Разве я, оператор 5-го разряда без опыта, смогу найти заказы в маленьком районном центре?

Надежда оставалась только на программу трудовой реабилитации, когда инвалида трудоустраивают на год и бюджет компенсирует работодателю часть затрат. К сожалению, негативный опыт общения на подобные темы с нанимателями у Ивана уже был. Еще до окончания курсов он стал свидетелем, как служба занятости пыталась трудоустроить своих подопечных:

— Один из гомельских предпринимателей предлагал девочке на костылях: «Ты работаешь у меня год, а потом можешь быть свободна». Я ей говорю: «Ир, ну ты же понимаешь, что это — только чтобы забрать деньги под программу? А потом что?» Другой предприниматель признавался: «У меня отработал год сотрудник, который меня полностью устраивал, но я не могу его взять! Программа окончена». Процентов 90 людей у нас еще не готовы жить бок о бок с такими, как я. Видят костыли — и все...

Воевать пришлось и с медиками, убеждая, что работать здоровье позволяет. А потом было множество обитых на пару с мамой порогов. На смелый эксперимент решились на бумажной фабрике. Весь год Ваня работал, не жалея себя, после чего с ним подписали полноценный контракт.

Помогли чем могли

Предприятию Ваня благодарен. И за возможность ездить на сессию сначала в Барановичский колледж, а потом и университет, и за финансовую помощь, выделенную для операции. Тульские врачи совершили подвиг, значительно улучшив состояние пациента. Встав в первый раз на ноги после операции, Иван понял, что готов свернуть горы.





— Мне облегчает жизнь то, что дома мама помогает приготовить, погладить. Но при необходимости могу делать это сам, просто чуть медленнее.

Среднего юридического образования оказалось мало, Иван поступил в вуз, тоже в Барановичах. Этот город привлекал прежде всего безбарьерной средой:

— 90 процентов городских автобусов оборудованы выездными дорожками, благодаря которым не нужно подниматься по ступенькам. Есть доступ практически во все магазины, аптеки, везде обустроены дорожки, подъезды, пандусы. Очень активно работает социальное такси. В общежитии специальные комнаты с поручнями, расписание составляют так, чтобы не приходилось на костылях бегать из корпуса в корпус. Для примера: когда я сдавал ЦТ в Гомеле, аудиторию дали на пятом этаже, хотя о моем состоянии предупреждали при регистрации. Поменять кабинет отказались, привели парней, которые помогли подняться, но сил я потерял много. А еще в этом вузе есть лифты, но они почему-то не работают.

Сейчас в альма-матер стартовал проект по трудоустройству, Ваня верит, что после окончания найдет место юриста. Пока же на фабрике ему дают попрактиковаться в решении юридических задач коллеги. Ваня не берется предугадывать будущее, но твердо знает, что за каждую возможность будет бороться изо всех сил:

— Я не хочу доживать, я хочу жить!