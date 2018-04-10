«Люди живут по 30-40 лет, первый раз такое». Как в Гомельской области переживают весенние паводки?
10 апреля 2018, 11:36
5176
3
От весеннего паводка пострадали жители шести районов Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большая вода пришла следом за резким потеплением. Известно о подтоплении сотен домовладений, дорог и хозпостроек. Александр Добриян о ситуации на Полесье.
Татьяна Ковалева, жительница Добруша:
И вот оно буквально прибывает на глазах, парник сразу затопило. Люди живут по 30-40 лет, первый раз в жизни такое.
Большая вода пришла во двор Татьяны Ковалевой аккурат в Чистый четверг. В дом не попала, но огород, сарай, баня, погреб — все оказалось затоплено в считанные часы. Такая же ситуация у соседей. Но по большому счету отделались легко: под водой мог оказаться целый микрорайон.
Александр Добриян, СТВ:
Эти мешки с песком — самая настоящая линия обороны Добруша. Два дня назад здесь кипела работа. Воды небольшой речушки Хоропуть затопили сельхозугодия. То же самое могло случиться и с жилым массивом, однако коммунальщики и спасатели остановили воду на подступах к городу.
От небольшой Хоропути такого коварства никто не ожидал. Впервые за всю историю наблюдений уровень в ней поднялся до отметки в 300 миллиметров.
Владимир Малиновский, начальник Добрушского районного подразделения МЧС:
Летом ее можно перепрыгнуть — полтора метра шириной и по колено глубиной эта речка. Буквально за неделю поднялась более чем на метр. И также стремительно начала уходить вода: 3 метра был уровень в четверг, сейчас начинает падать.
В пасхальное утро в Добруше действительно увидели маленькое чудо: вода уходила с участков буквально на глазах. Но и двух дней великого потопа было достаточно, чтобы испортить инфраструктуру частного сектора.
Дороги окончательно разбиты, а в низинах — затоплены. Обязательный атрибут жизни на ближайшие недели — резиновые сапоги.
Татьяна Прудникович, жительница Добруша:
Ночь не спали. Каждую минуту просыпаешься и думаешь, как там. И не знаешь, куда бежать. Конечно, переживали, боялись и боимся. Просим помощи, чтобы сделали нам дорогу. К нам ни скорая не проедет, ни автолавка.
К слову, в Добруше вполне может случиться и вторая волна: в конце апреля другая река — Ипуть — принесет воду из соседней России. Гомельская земля традиционное место притяжения вешних вод не только из Смоленской и Брянской областей, но и еще и с украинского Прикарпатья.
В МЧС создано четыре отряда, в их арсенале — моторные лодки и вся необходимая спецтехника. Отселение жителей — мера крайняя, но и к этому готовы. Продуманы пункты временного размещения в безопасных местах.
Самое обсуждаемое
«Обратно в палату везли с веселыми криками «В овощехранилище!» Откровенный рассказ гомельчанки о решении сделать аборт
Гомельчанка, эмигрировавшая в Германию: Я не хочу учить ребенка русскому языку
Новый министр леса — заядлый охотник и публикует ЖЕСТКИЕ ФОТО
Мозырянин, ранивший милиционеров, выступил с последним словом в суде
Граждане, которых комиссия отнесёт к «тунеядцам», не смогут обжаловать свой статус
Активиста Юрия Рубцова, который попросил политического убежища в Германии, вызывают в Гомельский городской отдел СК
Гомельские дорожники уже несколько раз «латают» дорогу, но толку нет. Не помогло и предписание от ГАИ