Житель Добруша не мог ходить до 24 лет. Встав на ноги, сумел найти работу и поступить в ВУЗ

— Спасибо, но я сам, — фраза, прозвучавшая за спиной, заставила оглянуться.

У края проезжей части невысокий светловолосый парень, опираясь на костыли, непослушными ногами пытается переступить через бордюр. Сосредоточенное выражение лица сменяется улыбкой, когда проезжающие мимо водители притормаживают и приветствуют необычного пешехода.

— Давно должен был привыкнуть к проявлению внимания, — при знакомстве откровенничает Иван Фомченко. — Но каждый раз, когда слышу предложения о помощи, чувствую неловкость. Не столько за себя, сколько за других. Не научились еще добрушане на равных воспринимать людей с ограниченными возможностями.

Будущий экономист-правовед знает, что говорит. Барановичский государственный университет, студентом заочного отделения которого стал два года назад, он выбрал в первую очередь из соображений практичности. Там, по его словам, созданы хорошие условия для обучения и проживания. Бесплатное общежитие с пандусами, подъемниками и другим оборудованием. По городу курсирует социальное такси для особенных пассажиров. Преимущества безбарьерной среды добрушанин оценил, когда учился в Барановичском экономико-юридическом колледже.

— Многие из моих друзей, живущих на Брестчине, создают семьи, у них рождаются здоровые дети,— в интонации собеседника слышны грустные нотки.

...Он пришел в этот мир абсолютно здоровым. Врачи говорят: его инвалидность — приобретенная. Поврежденный позвоночник — следствие родовой травмы.

— На руках в буквальном смысле меня носили до совершеннолетия, — грустно улыбается молодой человек. — Дома — мама, в Речицком интернате — воспитатели.

Несколько сложных и дорогостоящих операций в Беларуси и за рубежом стали серьезным испытанием для Ивана и его близких. Финансами помогла бумажная фабрика (к тому времени Ивана взяли туда на работу оператором ПЭВМ). Веру в то, что он сможет самостоятельно передвигаться, вернули тульские врачи.

— Очнувшись от наркоза, сразу же попытался подняться, — вспоминает собеседник. — Не передать словами, что почувствовал, когда смог делать то, о чем раньше и не мечтал. Тогда и осознал смысл слова «независимость».

За четыре года он научился неплохо управляться со своими «помощниками». Хотя и не скрывает: путь на костылях даже от здания управления фабрики до автобусной остановки — ежедневный маленький подвиг.

— А кому легко? — спрашивает Иван. — Не могу сидеть в четырех стенах. Максимум могу выдержать без коллектива три или четыре дня. Семь лет здесь работаю. От руководства особых поблажек нет. Есть понимание. 14 дней сессии оплачивает предприятие. Нет проблем и с отпусками. После выходных поеду в университет — пригласили на интересный семинар.

12 часов пути он не считает серьезным препятствием. До Гомеля — на маршрутке, а дальше — на поезде. Без сопровождающих.

Строить планы — не в его характере. Иван считает: нужно ценить каждый день и каждую минуту жизни. Их могло не быть. Но некоторыми мыслями на перспективу все же поделился. Следующим летом получит диплом о высшем образовании и мечтает поступить в магистратуру.

— Мне нравится развиваться умственно, знакомиться с новыми людьми и находить к ним подход. Для юриста это важно, — говорит Иван Фомченко. — Кто стучится, тому откроют. В этом убеждался не раз.