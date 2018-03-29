Трансторгбизнес (Марко) 26/03 - 01/04:

Фотофакт: в Добруше не приспускали флаги в знак солидарности с трагедией в Кемерово

  • 29 марта 2018, 10:15
  • 1279
  • 1



Читатель «Сильных Новостей» поделился с редакцией своим негодованием — в райцентре не приспускали флаги в знак солидарности и скорби.

На снимках отчетливо видно, что на здании райсовета флаг остался на прежней высоте, несмотря на то, что был объявлен траур в знак солидарности с пострадавшими и погибшими на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.


«Мелочь, но эта трагедия по моему коснулась всех нормальных людей», — написал добрушанин в своем сообщении.


Напомним, что 28 марта в Беларуси был объявлен траур по погибшим в Кемерово — флаги были приспущены, а на ТВ были отменены развлекательные программы. В Гомеле прошла акция солидарности — горожане собрались на главной площади, чтобы выпустить в небо белые шары.


gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Добруш (361)

Метки: Общество (29451), Область (5276)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 29/03 (6:00) - 30/03 (13:59):

Самое читаемое