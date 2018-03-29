Фотофакт: в Добруше не приспускали флаги в знак солидарности с трагедией в Кемерово

Читатель «Сильных Новостей» поделился с редакцией своим негодованием — в райцентре не приспускали флаги в знак солидарности и скорби.

На снимках отчетливо видно, что на здании райсовета флаг остался на прежней высоте, несмотря на то, что был объявлен траур в знак солидарности с пострадавшими и погибшими на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.





«Мелочь, но эта трагедия по моему коснулась всех нормальных людей», — написал добрушанин в своем сообщении.





Напомним, что 28 марта в Беларуси был объявлен траур по погибшим в Кемерово — флаги были приспущены, а на ТВ были отменены развлекательные программы. В Гомеле прошла акция солидарности — горожане собрались на главной площади, чтобы выпустить в небо белые шары.