В Добрушском районе легковушка сбила 10-летнюю девочку, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 26 марта примерно в 15.30 в поселке Лебедевка. Установлено, что 56-летний водитель «Опеля» ехал по улице Северной. Внезапно на проезжую часть выбежала 10-летняя девочка. Избежать наезда не удалось.

В результате аварии девочка была госпитализирована в Добрушскую центральную райбольницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.