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В Добрушском районе легковушка сбила 10-летнюю девочку

  • 27 марта 2018, 10:20
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В Добрушском районе легковушка сбила 10-летнюю девочку, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 26 марта примерно в 15.30 в поселке Лебедевка. Установлено, что 56-летний водитель «Опеля» ехал по улице Северной. Внезапно на проезжую часть выбежала 10-летняя девочка. Избежать наезда не удалось.

В результате аварии девочка была госпитализирована в Добрушскую центральную райбольницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.


БелТА
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