Гомельчанин на «Ауди А4» в Добрушском районе блокировал авто ГАИ, чтобы фура с металлом смогла выехать в РФ. Возбуждено уголовное дело

21 марта Добрушский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего гомельчанина и неустановленного лица по факту сопротивления сотруднику органов внутренних дел, сопряженного с применением насилия или с угрозой его применения.

Как рассказала старший помощник прокурора области Татьяна Роднева, установлено, что 20 марта гомельчанин на автомобиле «Ауди А4» и неустановленное лицо на автомобиле «БМВ Х5» на автодороге М-10 граница «РФ-Гомель-Кобрин» умышленно, в целях обеспечения беспрепятственного незаконного вывоза водителем автомобиля «Скания» лома металла за пределы Беларуси, совершили неоднократные маневры на своих авто. Своими действиями они поставили под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения, а также сотрудника ОГАИ Добрушского райисполкома, патрулировавшего территорию Добруша и Добрушского района.

По имеющейся информации милиционер преследовал «Сканию», когда водители «Ауди А4» и «БМВ Х5» вынудили его снизить скорость и изменить направление движения.

В дальнейшем гомельчанин подъехал на близкое расстояние к служебному автомобилю сотрудника ГАИ со стороны водительской двери, чем преградил выход инспектора из машины и воспрепятствовал своевременному принятию мер по задержанию водителя автомобиля «Скания». Таким образом, он оказал сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с угрозой применения насилия.

Задержанный гомельчанин отрицает свою причастность к совершению данного преступления. Водитель автомобиля «БМВ Х5» скрылся с места происшествия.

В настоящее время по делу проводятся разыскные мероприятия по установлению местонахождения водителя автомобиля «БМВ Х5», допрашиваются свидетели, устанавливаются очевидцы происшествия, назначены экспертизы.

Гомельчанин заключен под стражу. Такая мера пресечения санкционирована исполняющим обязанности прокурора Добрушского района Марией Инчиной.