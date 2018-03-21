«Непроходимый квест». Жители Добруша жалуются на удручающее состояние дорог

В редакцию «Сильных Новостей» пришло письмо, в котором жительница райцентра делится своими грустными наблюдениями за состоянием дорог.

По словам читательницы, состояние грунтовых дорог на улицах Озерной и Белинского просто ужасающее. «На протяжении всей дороги ямы, выбоины на всю ширину дороги. Дорога грейдируется очень редко и в период затяжных дождей превращается в непроходимый квест для жителей прилегающих улиц. Летом на автомобилях ямы приходится объезжать по обочинам, ибо по дороге только танк пройдёт», — пишет читательница.





Весна принесла новые проблемы: сугробы, лежавшие на обочине, начали активно таять На дорогах образовалась глубокая колея, из которой двум автомобилям никак не разъехаться, а на месте ям появились громадные лужи.

По словам нашей читательницы, обращения в коммунальные службы особого результата не принесли. Трактор, чистивший дорогу от снега, не удосужился заглубить свой ковш и «результативность его работы была равна нулю».

Но все это было только началом настоящей проблемы. Весенние морозы превратили грязное месиво в лед. Лужи глубиной по колено покрылись слоем льда. У автомобилей не просто обдирается днище, а ломается защита бампера. Застряв в такой луже, можно просто не выехать.









Проблема коснулась не только автомобилистов. Пройти пешком по этим улицам — задача трудновыполнимая. А здесь проживает много детей, которым нужно добираться в детский сад и школу. Пенсионерам тоже непросто — магазин и остановка находятся в двух километрах отсюда. Жители улиц уже неоднократно пытались решить проблему своими силами и засыпать ямы, но это помогает слабо и только на некоторое время.

Читательница недоумевает, зачем она платит дорожный налог и куда уходят ее деньги.