Под Добрушем задержали автомобиль с 52 ящиками элитной посуды

  • 16 марта 2018, 11:09
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Внимание сотрудников гомельской и добрушской госавтоинспекции, патрулировавших безопасность движения на автодороге «Граница Российской Федерации — Гомель — Кобрин», привлек автомобиль Volkswagen LT35. Он был остановлен для досмотра на 12 км магистрали.

И, как оказалось, не случайно. Микроавтобус был заполнен ящиками с дорогой посудой (кастрюлями). Их насчитали 52. У водителя, гражданина Российской Федерации, не оказалось разрешающих документов на транспортировку столь значительной партии товара.

— Автомобиль вместе с содержимым доставлены в Добрушский РОВД для проведения проверки, — сообщила официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.



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