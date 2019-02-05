Отрубленную руку положил в холодильник, а ранее пытался убить ножницами. Стали известны подробности инцидента в Чечерске, где мужчина отрубил бывшей кисть

Мужчина пытался сам помочь своей жертве, но спустя два дня все-таки вызвал «скорую помощь».

1 февраля 44-летний чечерянин, будучи в сильном подпитии, поссорился с бывшей супругой и отрубил ей кисть правой руки. Несмотря, что рана была довольно серьезной, он пытался сам оказать помощь потерпевшей, а отрубленную кисть убрал в холодильник. Обратиться к специалистам он решился только спустя два дня, вызвав бывшей жене «скорую», сообщает «Чечерский вестник».

Как уже ранее сообщали «Сильные Новости», женщину госпитализировали сначала в районную, а затем в областную больницу, поскольку рана была инфицирована.

Подозреваемый сейчас находится в СИЗО. Он уже привлекался ранее к уголовной ответственности, в том числе и за угрозы бывшей жене. В сентябре прошлого года он пытался убить женщину ножницами.