«Состояние удовлетворительное». Медики рассказали о самочувствии жительницы Чечерска, которой бывший муж отрубил кисть

  • 04 февраля 2019, 18:33
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Пострадавшая находится в Гомельской областной клинической больнице, ей оказали необходимую помощь.

Врачи рассказали «Комсомольской правде», что в районной больнице ей сделали первичную хирургическую обработку, но потребовалось повторное вмешательство гомельских врачей — рана была инфицирована.

Напомним, пьяный житель Чечерска отрубил кисть руки бывшей жене во время ссоры 1 февраля. Он сам оказал ей медицинскую помощь, а скорую вызвал только 3 февраля, когда ей стало хуже. Женщину госпитализировали, а мужчина находится в СИЗО. Ему грозит срок до 8 лет.




gomel.today
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Места: Чечерск (164)

Метки: Криминал (11377)

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