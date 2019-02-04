«Состояние удовлетворительное». Медики рассказали о самочувствии жительницы Чечерска, которой бывший муж отрубил кисть

Пострадавшая находится в Гомельской областной клинической больнице, ей оказали необходимую помощь.

Врачи рассказали «Комсомольской правде», что в районной больнице ей сделали первичную хирургическую обработку, но потребовалось повторное вмешательство гомельских врачей — рана была инфицирована.

Напомним, пьяный житель Чечерска отрубил кисть руки бывшей жене во время ссоры 1 февраля. Он сам оказал ей медицинскую помощь, а скорую вызвал только 3 февраля, когда ей стало хуже. Женщину госпитализировали, а мужчина находится в СИЗО. Ему грозит срок до 8 лет.